Simone muda nome que fazia referência à dupla com Simaria no Instagram

A cantora Simone, irmã da sertaneja Simaria, mudou o nome da conta oficial no Instagram, que fazia referência à união das siglas das irmãs — anteriormente, ela usava "SES" no perfil. Na manhã dessa terça-feira (19), fãs repararam na alteração e levantaram o assunto nas redes sociais.

Após a mudança, diversos internautas passaram a cogitar a possibilidade de carreira solo das irmãs.

Desde o dia 16 de maio deste ano, Simaria está oficialmente afastada dos palcos, sendo que Simone tem cumprido sozinha a agenda de shows.

As cantoras ainda não se pronunciaram de forma oficial sobre a continuidade ou fim da dupla.

Simaria deixou de seguir famosos além de Simone

A cantora Simaria não deixou de seguir só a irmã no Instagram. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a sertaneja também abriu mão de acompanhar as redes de muitos outros colegas de carreira, como Wesley Safadão e Zé Felipe, por exemplo.

Além deles, também não estão mais na lista de "seguidos" de Simaria influenciadores como Virginia, Gkay, Rafa Uccman, Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, Camila Loures, Lucas Guedez e Álvaro.