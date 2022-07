Simaria deixa de seguir Simone no Instagram durante pausa na carreira

A cantora Simaria não segue mais a irmã Simone no Instagram, assim como deixou de seguir a conta oficial da dupla na rede social. Os fãs levantaram a informação nas redes sociais nos últimos dias e questionaram motivações.

Simaria está afastada dos palcos desde o final do mês de junho deste ano. Segundo ela, a pausa se deu para que a cantora cuidasse de sua saúde. A pausa aconteceu após algumas entrevistas em que Simaria pareceu não estar satisfeita com as condições da parceria com a irmã Simone.

Conflito entre as cantoras

Além de conflitos em entrevistas, um desentendimento público aconteceu antes disso em um show do São João de Caruaru.

Veja mais É Hit Relembre seis vezes que Simone e Simaria discutiram publicamente

Em comunicado oficial sobre a pausa, Simaria declarou: "'Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas neste momento preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência".

Oficialmente, as irmãs ainda não anunciaram um retorno da dupla e também não falaram sobre uma separação definitiva.