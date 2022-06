Simaria anuncia pausa em shows, e Simone cumprirá compromissos sozinha

As irmãs Simone e Simaria passam por mais um momento turbulento na carreira. Mais uma vez, Simaria anuncia pausa nos shows por determinação médica. Em comunicado, nesta quinta-feira (16), a cantora revelou que não poderá cumprir a agenda por questões de saúde, sem revelar o que passa.

"A RSS Produções Artísticas e entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows)", diz comunicado da assessoria da dupla.

Em recado direcionado aos contratantes e fãs Simaria declarou: “Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!”

Todos os shows agendados das irmãs serão cumpridos pela cantora Simone Mendes.

Simaria ficou afastada dos palcos por tuberculose ganglionar em 2018

A cantora Simaria foi diagnosticada com tuberculose ganglionar em 2018. Ela chegou a ficar internada, no mês de abril, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Conforme a Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, a tubberculose é causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos e sistemas do corpo, como é o caso da tuberculose ganglionar, que acomete os gânglios linfáticos – também conhecidos como linfonodos.

Além do aumento dos gânglios com dor local, os sintomas normalmente estão associados aos da tuberculose pulmonar, como emagrecimento, febre e queda do estado geral. O diagnóstico costuma se dar após o paciente ser examinado por apresentar dores no corpo, principalmente na região cervical, além de febre. Estresse e queda do sistema imunológico também estão associados às causas da doença.

Problemas em show em programa de TV entre irmãs ganhou repercussão nas redes sociais

A cantora Simaria, irmã de Simone, comemorou 40 anos com festa, na segunda-feira (13). Antes de realizar evento, ela falou sobre diversos assuntos, como a briga com a companheira de palco no programa do apresentador Ratinho, em entrevista ao colunista Leo Dias.

Conforme Simaria, o conflito com a irmã na gravação do programa foi um “grito de socorro”. A sertaneja alegou ser repreendida por Simone durante toda a carreira: “Tudo que vou fazer, sou discriminada pela Simone".

Na entrevista, Simaria deu beliscões no colunista para demonstrar o que Simone faz com ela. “Cala a boca, não faz isso, fica quieta”, declarou ela.

A cantora também falou do conflito com a irmã em Caruaru. Simaria chegou 1h20 atrasada, quase no fim da apresentação, e fez com que o evento se estendesse, ignorando as tentativas da irmã de ir embora.

Legenda: As irmãs só encerraram o show após pelo menos duas tentativas de Simone Foto: Reprodução

“Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem?”, questionou sertaneja.

Segundo ela, o atraso no show aconteceu após ter perdido um voo pela manhã.