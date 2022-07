Simone lamenta ausência de Simaria nos shows: 'ruim, mas depois acostuma'

Simone Mendes admitiu ser "muito ruim" a experiência de estar no palco sozinha, já que Simaria está afastada dos shows para cuidar da saúde. A cantora disse ainda, via redes sociais nesse sábado (9), que está preocupada com a irmã.

A declaração ocorreu nos Stories do Instagram. A sertaneja abriu uma caixinha de perguntas e recebeu questionamentos de fãs sobre Simaria.

Um deles perguntou como ela se sente ao ter de cumprir a agenda da dupla. "No início é ruim, mas depois acostuma!", respondeu Simone. Outra internauta a perguntou se ela fica preocupada com a situação de Simaria ao que ela confirmou: "com toda certeza".

Legenda: Respostas foram publicadas nos Stories do Instagram Foto: Reprodução

Cumprindo agenda sozinha

Simone faz shows solo desde meados de junho, quando Simaria anunciou o afastamento por tempo indeterminado dos palcos para cuidar da saúde mental.

"Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas neste momento preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos", disse Simaria em nota oficial.