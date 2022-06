Simaria faz desabafo sobre futuro da carreira: 'não significa que tem que morrer como duplinha'

A cantora Simaria fez um desabafo sobre os desafios que vem enfrentando na carreira e na vida pessoal em entrevista concedida ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, neste domingo (19).

Após anunciar uma pausa em shows, a artista comentou sobre os conflitos envolvendo a irmã Simone.

Simaria cantora “A gente venceu juntas. Mas não significa que se venceu juntas tem que morrer como duplinha pra sempre”.

Mesmo com todos os atritos, Simaria ressalta a união com Simone e lamenta quando tentam interferir nessa relação. “Você sabe quantas pessoas já tentaram quebrar isso? Toda hora alguém tenta quebrar essa irmandade. Não é fácil", confessa.

Com 40 anos recém-completados, ela garante que vai continuar tento a verdade como essência. "Ficam me controlando, 'não fala isso', 'não fala aquilo', mas eu, com 40 anos, não vou mais me calar. Eu vou falar o que acho que é certo", diz.

Pausa na carreira

Mais uma vez, Simaria anunciou uma pausa nos shows por determinação médica. Em comunicado, na última quinta-feira (16), a cantora revelou que não poderá cumprir a agenda por questões de saúde, sem revelar o que passa.

"A RSS Produções Artísticas e entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows)", diz comunicado da assessoria da dupla.