Após críticas por vídeo imitando Simaria, Ludmila apaga publicação e pede desculpas

A cantora Ludmila veio a público se desculpar após reproduzir, junto ao influencer David Brazil, trecho do vídeo da entrevista de Simaria ao jornalista Léo Dias. Na publicação - que já foi deletada do perfil da funkeira -, Ludmila aparece imitando Simaria quanto esta usou o jornalista como 'piano' ao cantar uma música durante a conversa.

Segundo Ludmila, ela não conhecia todo o teor da entrevista e viu apenas o trecho "fora de contexto" e, por isso, resolveu recriar o 'meme' com "zero intenção de magoar e nem de longe imaginei qual seria o contexto completo", disse por meio do Twitter.

"Mandando todo meu amor pra minha amiga Simaria, que há anos é luz na minha vida e já me proporcionou mtas risadas", disse a funkeira. "Saúde mental não é brincadeira e eu jamais brincaria com algo do tipo. Te amo e tô com você, Simaria", completou.

Parte da dupla com a irmã Simone, Simaria anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental.

"Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas neste momento preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos", disse em comunicado na última semana.