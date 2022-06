Ex-marido de Simaria foi alvo de ação na Justiça para deixar casa da cantora, diz colunista

A cantora Simaria, da dupla com Simone, entrou na Justiça para solicitar o afastamento do seu ex-marido, o espanhol Vicente Escrig, de casa. As informações são da coluna do Leo Dias, no Metrópoles.

De acordo com informações do processo, que corre em segredo de Justiça, Simaria abriu a ação em 2021, após Vicente se recusar a deixar o imóvel do casal. Eles anunciaram a separação em agosto do ano passado. No documento, ela também pede a guarda e o estabelecimento de visitas para o ex, que é pai de seus dois filhos.

Ainda no processo, obtido por Leo Dias, a cantora informou que fazia as suas refeições no quarto, porque tinha medo de Vicente. Segundo ela, ele praticava violência psicológica. Recentemente, a cantora anunciou uma pausa na carreira após desentendimentos públicos com a irmã Simone nos palcos, durante um show em Caruaru, Pernambuco, no dia 11 deste mês.

O jornalista não informa sobre qual imóvel a ação trata, tendo em vista que a cantora possui residências no Brasil e até no exterior, como na Espanha, terra-natal do ex-companheiro.

Em sua defesa, o espanhol alega que não deixou a residência por ser a pessoa responsável por cuidar dos filhos do casal, já que não concorda em delegar as funções para babás e funcionários da artista enquanto ela se dedica à música. Ele também reforça que deixou a carreira de empresário para focar nos filhos.

Além disso, ele usa falas ditas por Simaria durante apresentação no prêmio Multishow, em 2017, para tentar evidenciar o acordo entre os dois sobre o cuidado das crianças.

Na ocasião, Simaria agradeceu ao então marido pelo apoio.

"Quero agradecer ao meu marido, Vicente, que não aparece nunca, está sempre escondido, um cara íntegro, honesto, inteligente. Não tenho palavras para dizer o quanto sou apaixonada por ele. Se eu tivesse conhecido agora, teria me apaixonado por você. Devo isso também a você, que olhou para mim e para Simone e disse: ‘Vocês têm que seguir o caminho, pois são boas demais, não podem ficar nisso aqui’. Uma salva de palma pro meu marido, gente”, destaca a defesa de Vicente no processo.

A reportagem entrou em contato com a assessoria das irmãs Simone e Simaria e aguarda posicionamento.