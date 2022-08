Jesuíta Barbosa vive relacionamento aberto com namorado fotógrafo, diz jornal

O ator Jesuíta Barbosa vive um relacionamento aberto com o namorado, o fotógrafo e ator Fábio Audi, segundo o jornal Extra.

Ele foi fotografado aos beijos com um "homem misterioso", na última sexta-feira (5), na praia do Leblon, no Rio de janeiro. Ainda segundo o Extra, trata-se do gaúcho Cicero Ibeiro. Os dois se conheceram em um app destinado ao público gay, em abril, e desde então têm ficado juntos.

Cícero é diretor de arte, produtor, fotógrafo, surfista e ainda tem como hobby costurar. Ele nasceu em Porto Alegre, mas se mudou para o Rio de Janeiro em 2020 para cursar um mestrado.

Quando está em São Paulo para compromissos de trabalho ou quanto tem folga das gravações de Pantanal, Jesuíta se hospeda na casa de Fábio Audi. “Eles têm uma ligação forte, de muito tempo, mas são livres. Jesuíta pode ficar com outras pessoas, assim como ele”, disse uma fonte ao Extra.

Namoro

Legenda: Os dois tinham terminado o namoro em outubro do ano passado Foto: Reprodução

Jesuíta e Fábio Audi estavam juntos há mais de sete anos. Eles terminaram no ano passado. Em julho, foram vistos em clima de romance em um bar em São Paulo e reataram o relacionamento, mas optaram pela relação aberta.

Em julho deste ano, Jesuíta foi capa da primeira edição da revista ElleMen no Brasil. Na imagem, o artista, que começou a fazer teatro em Fortaleza, aparece completamente nu, usando apenas um colar no pescoço.