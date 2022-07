Jesuíta Barbosa aparece completamente nu em capa de revista

Ator de “Pantanal”, Jesuíta Barbosa surgiu completamente sem roupa na capa da primeira edição da revista ElleMen no Brasil. Na imagem, o artista, que começou a fazer teatro em Fortaleza, aparece somente usando um colar no pescoço.

A publicação passeia pela trajetória artística de Jesuíta, que começou a carreira percorrendo o Nordeste com o espetáculo “As Travestidas”. O ator fez sucesso nacional ao integrar o elenco do filme “Tatuagem”. Na TV, ainda participou de produções como “O Rebu” e “Justiça”.

Nada que se compare ao sucesso de Joventino, papel do nordestino em “Pantanal”. Jesuíta, inclusive, revelou à revista que se vê muito em Jove. “Ele é essa figura delicada, tímida, mas tão corajoso quanto eu sou na vida”.

Além de Jesuíta, Baco Exu do Blues, Nicolas Prattes, Jão e o rapper Dapper Dan também estampam outras versões da capa da revista.

Namoro

Após o início de “Pantanal”, começaram as suspeitas de que Jesuíta estaria vivendo um romance na vida real com Alanis Guillen, atriz que interpreta Juma na novela. Em maio, um vídeo dos dois dando um selinho nos bastidores do folhetim aumentou as especulações. Os atores, no entanto, nunca confirmaram.

Esta semana, segundo o jornal Extra, Jesuíta reatou o namoro com o fotógrafo e ator Fábio Audi. Os dois foram vistos em clima de romance em um bar em São Paulo.