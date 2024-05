O2 Filmes produzirá filme sobre a tragédia de Brumadinho com Fernando Meirelles

A O2 Filmes, produtora audiovisual brasileira, está atualmente envolvida em um novo projeto para a Netflix: o desenvolvimento de "Brumadinho", um filme de ficção baseado na trágica catástrofe brasileira. A informação é do Splash, do Uol.

O projeto está em fase inicial de desenvolvimento. Portanto, o formato ainda está sendo discutido internamente. Segundo informações anteriores do site Omelete, de novembro de 2023, a obra será produzida por Fernando Meirelles, em parceria com a O2 Filmes. O cineasta já dirigiu, para o serviço de streaming, o filme "Dois Papas" (2019), que recebeu três indicações ao Oscar.

Relembre

A tragédia de Brumadinho refere-se ao rompimento da barragem de rejeitos na região do Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, região metropolitana de Minas Gerais. A barragem, controlada pela Vale S.A., acumulava rejeitos de uma mina de ferro, e se rompeu em 25 de janeiro de 2019. Segundo as autoridades, foram 272 mortes, naquele que é considerado um dos maiores desastres ambientais, humanitários e industriais do país.