Dois dias depois de anunciar gravidez, Fernanda Medrado dá à luz a uma menina

Fernanda Medrado, cantora e ex-participante do reality “A Fazenda”, surpreende mais uma vez. Depois de revelar, em 29 de abril, que descobriu uma gravidez durante período de pós-operatório de uma lipoaspiração, ela chocou os seguidores que a acompanham ao anunciar, nessa quarta-feira (1º), que já deu à luz.

A novidade foi divulgada pela rapper através de um vídeo no Instagram, por meio do qual ela compartilhou um pouco do período em que esteve na maternidade. Contudo, ainda não mostrou o rosto da pequena aos fãs. A bebê, batizada de Amber, já tem, inclusive, um Instagram próprio (@ambermedrado), que conta com cerca de 14 mil seguidores.

Veja também Zoeira Atriz comenta emoção de viver Adriane Galisteu na série 'Senna', da Netflix Zoeira Maya Massafera confirma mudança de gênero e mostra certidão de nascimento

Nas imagens do post, é possível ver a decoração do quarto da maternidade e detalhes das mãozinhas da recém-nascida. Na pulseira de identificação que aparece no braço do pai da bebê, há a informação de que a pequena nasceu em 29 de abril, data em que a cantora revelou estar grávida. Já na fita no braço da influenciadora consta que ela foi internada em 28 de abril e que a filha nasceu no dia 29, às 14h56, pesando 2,926 kg.

Repercussão

Os comentários na publicação foram de surpresa e alegria pela conquista da artista. Gil do Vigor escreveu: "Já nasceu??? Meu Deus". Outra ex-"A Fazenda", Drika Marinho, declarou: "Eu fiquei em choque primeiro porque soube da gravidez num dia e, quando fui olhar novamente aqui, vi que já nasceu. Eu ia te falar que achava que era menina, e veio uma princesinha mesmo, nome lindo de artista Amber. Que Deus abençoe imensamente". Uma seguidora disse: "Escondeu a gravidez inteira. Certíssima!".

Após o anúncio da terceira gestação, Medrado contou em entrevista a Leo Dias de 29 de abril que tinha descoberto a gravidez 15 dias depois de realizar uma lipoaspiração. Durante o procedimento, os médicos não perceberam o feto já na barriga da famosa.

A cantora já é mãe de dois meninos, Bryan e Josh. Em 2019, ela também só revelou a segunda gravidez quando estava no nono mês. A gestação era considerada de risco porque ela também havia feito abdominoplastia e lipoaspiração um mês antes de engravidar.