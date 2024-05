Demi Moore entra em trend e mostra férias na companhia das filhas

A atriz Demi Moore entrou em uma trend das redes sociais e mostrou as férias em família. A artista aparece acompanhada no vídeo das filhas Rumer, Tallulah e Scott Willis, fruto do relacionamento com o também ator Bruce Willis, além dos amigos Eric Buterbaugh e Patrick Hilgart.

O vídeo em que eles aparecem de roupas casuais pulando a câmera e parando “imediatamente na praia” se desenrola ao som de Burning Love, de Elvis Presley.

O vídeo ainda fica mais fofo devido à presença de Pilaf, o cão da família, e de Louetta, filha de Rummer. A mãe finge esquecer a criança e retorna para buscá-la.

“Diversão em família”, escreveu Demi na legenda da publicação, postada na última quarta-feira (1º).

Autismo

Recentemente, Talullah, que tem 30 anos, revelou em suas redes sociais descobriu tardiamente que tem autismo.

Ela, as irmãs e Demi tem se dedicado ao pai, Bruce Willis, desde que ele foi diagnosticado com demência frontotemporal em 2022. O ator está afastado do trabalho desde então, e também conta com o apoio da atual esposa, Emma Heming.