Músicos d'Os Paralamas do Sucesso relembram como receberam notícia de acidente de Herbert Viana

Os integrantes d'Os Paralamas do Sucesso participaram do programa “Som Brasil” e relembraram como receberam a notícia do acidente de ultraleve de Herbert Viana, em 2001. O músico ficou paraplégico após o acidente, que também causou a morte de Lucy Viana, então esposa do artista. A banda participou do programa na TV Globo, nesta quarta-feira (1º).

“De repente o céu cai na tua cabeça. Foi terrível, um baque e tanto”, disse o baterista João Barone, que estava no Rio de Janeiro com a família quando soube do ocorrido.

Bi Ribeiro, baixista, estava em Cuba, então demorou a saber da tragédia. Já José Fortes, empresário da banda, disse que sentiu uma tontura no momento do acidente. Herbert explicou que os dois têm uma conexão espiritual.

“A nossa sintonia energética e espiritual é muito profunda, muito fina e eterna, se Deus quiser”, disse o vocalista do grupo.

Os integrantes da banda também disseram que acompanharam de perto a recuperação de Herbert. “A gente se agarrou muito nisso, acreditou que ele ia ficar bem, se recuperar, era uma espécie de injeção na nossa própria ideia de se reconstruir", lembrou João Barone.

“Acho que o Herbert ajuda a gente muito mais do que a gente ajuda ele nessa reconstrução, porque ele tá aí, tá inteiro, está com a sua alma, vivendo", acrescentou o baterista.