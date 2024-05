Enquete A Grande Conquista: quem deve ficar na votação da 3ª Zona de Risco? Vote

A 3ª Zona de Risco de A Grande Conquista, da RecordTV, foi formada na noite desta quarta-feira (1º) com 30 participantes. Os vileiros disputam a preferência do público por uma das 20 vagas da próxima fase do reality.

Formação da Zona de Risco

A berlinda foi formada em uma dinâmica de batalha naval. "É noite de batalha em A Grande Conquista. Quarenta jogadores numa prova pra lá de estratégica, mas só dez vão se livrar da zona de risco", explicou a apresentadora Rachel Sheherazade.

A decisão sobre quem disputaria a votação ficou com os donos das casas: Luciano, Jaline e Edlaine, que salvaram seus preferidos e mandaram os restantes para a batalha naval. O grupo vencedor ficou fora da zona de risco.