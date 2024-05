Após ameaça de infarto, Isabel Veloso atualiza estado de saúde nas redes: 'Só durmo com oxigênio'

Após sofrer uma ameaça de infarto na última segunda-feira (29), a influenciadora Isabel Veloso atualizou o seu quadro de saúde aos fãs nesta quarta-feira (1º). "Estou um pouco melhor", disse a jovem, nos stories do Instagram, com a voz ofegante.

Isabel aproveitou a melhora para cozinhar. Ela mostrou aos seguidores o café da tarde que preparou, com pão de queijo, brownie e café. "Agora à tarde consegui ficar sem oxigênio, mas tenho que ficar direto, inclusive para dormir. Só durmo com oxigênio, porque deitada fico com falta de ar. Até para falar fico ofegante. Mas aproveitei que estou melhor para tomar um café da tarde legal, que eu amo cozinhar", dividiu com o público.

A influenciadora também falou sobre o marido, Lucas Borbas, que ficou do lado dela até que melhorasse. O casal teve que interromper a lua de mel após a ameaça de infarto. Emocionada, Isabel contou que a experiência de morar junto após o casamento é totalmente diferente. "Eu já morava com o Lucas antes de casar, mas parece que agora é totalmente diferente. A energia após casar é muito melhor. Pra mim foi a realização de um sonho".

Diagnóstico

A influencer relatou, nas redes sociais, que tem câncer terminal e possui uma estimativa de quatro meses de vida. De acordo ainda com a paranaense, ela tem linfoma de Hodgkin e vive com um tumor de 17 centímetros, que abrange parte do pulmão e do coração.

Quando tinha 15 anos, Isabel soube da doença, passou por transplante de medula óssea, além de quimioterapia. Ela chegou a relatar que havia sido curada em novembro de 2023. Porém, três meses depois, o câncer voltou.

Antes de se casar, no dia 13 de abril deste ano, a jovem exibiu laudo médico para comprovar seu estado de saúde para seus milhares de seguidores. Na época, ela estava sendo acusada de fingir a doença para angariar fundos para a cerimônia.