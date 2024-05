Conheça Bárbara Contreras, influenciadora flagrada jantando com Davi Brito, vencedor do BBB 24

O vencedor do BBB 24, Davi Brito, foi registrado em um jantar com a influenciadora Bárbara Contreras, na terça-feira (30), em um restaurante de comida japonesa de Salvador, Bahia. O flagra aconteceu cerca de uma semana após o ex-motorista de aplicativo confirmar o término do relacionamento com Mani Rêgo.

Os dois supostamente se conheciam antes da ocasião, já que o brother teve uma foto ao lado dela divulgada nas redes sociais, onde a jovem aparece usando um biquíni e o baiano está sem camisa. Segundo a criadora de conteúdo, eles se conheceram por acaso, quando confundiu o carro do rapaz com o de uma amiga.

"Fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Fiquei mais rasa que o som. Aí, entrei na casa", contou a influenciadora em vídeo publicado nos Stories do Instagram. "Meti a cara no carro dele, porque não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. 'Meu Deus, desculpa'. Ele veio aqui."

Quem é Bárbara Contreras?

Natural da cidade de Recife, Pernambuco, Bárbara tem 22 anos e é criadora de conteúdo nas redes sociais. No Instagram, ela possui mais de 730 mil seguidores — Davi não é um deles —, enquanto no TikTok acumula quase 400 mil.

Nas mídias, ela compartilha a rotina, além de vídeos de danças e com teor humorístico. É comum que ela publique conteúdos colaborativos com outros influenciadores da região Nordeste do País.

Bárbara tem uma irmã gêmea, com quem já compartilhou algumas imagens e vídeos juntas.

Fã da cantora Ludmilla, a jovem prestigiou uma edição do navio Numanice, organizado pela artista. Segundo o jornal O Globo, ela ainda seria do signo de aquário.