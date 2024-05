Cearense, ex-BBB Vyni reage a críticas por conhecer e divulgar Boi Garantido: 'Lugar me acolheu'

O ex-BBB Vinicius Fernandes, conhecido como Vyni, esteve presente no show especial do boi Garantido, realizado na terça-feira (30) no Curral Lindolfo Monteverde, em Cidade Garantino. Cearense nascido no Crato, o influenciador recebeu críticas na publicação do Instagram por enaltecer o Norte — e não o Nordeste — e rebateu os comentários negativos.

"Sinto falta do Vyni falar da cultura nordestina", comentou uma seguidora. "Não sinta! Quando eu falava, diziam que era 'para imitar o Gil e a Juliette'", respondeu o participante do BBB 22.

Em outra publicação compartilhada conjuntamente por Vyni e pelo perfil do Boi Garantido, outra seguidora apontou mudança no sotaque do influenciador e questionou o motivo.

"Cadê os vídeos que o fizeram conhecido? Que sotaque é esse? Cadê o sotaque do nordeste, de onde vens? Mudar conteúdo e a rota entendo, só não entendi 'negar o que te trouxe até aqui'", escreveu.

"Falo sobre o que amo"

Em resposta, Vyni afirmou que "não dá pra 'negar' quem te negou primeiro". "Eu falo sobre o que amo e sobre o lugar que me acolheu com amor quando depois de tudo me viraram as costas", disse.

"Deveria dar mais visibilidade à cultura cearense, de onde ele veio", comentou outra pessoa. "Onde tá escrito isso?", questionou Vyni.

O influenciador está confirmado no Festival Folclórico de Parintins, que ocorre entre 28 e 30 de junho. Ele compôs a toada "Parou", em homenagem ao Boi Garantido.

Segundo informações do site do Garantido, a história de Vyni com o Festival de Parintins e com o Boi Garantido teve início na infância, quando assistia ao festival pela televisão com o avô.