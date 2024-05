Ana Maria Braga rebate críticas a relacionamento com homem 22 anos mais novo: 'Pena deles'

A apresentadora Ana Maria Braga, de 75 anos, rebateu críticas que recebe por namorar o jornalista Fábio Arruda, 22 anos mais novo. Em entrevista no programa "Conversa Com Pedro Bial", que foi ao ar na segunda-feira (29), ela demonstrou não se importar com os comentários preconceituosos sobre a relação.

“Quando namoro gente mais jovem, as críticas vêm. Às vezes veladas, às vezes... tenho uma pena dessas pessoas, porque não enxergam a possibilidade de amanhã, eles mesmo estarem (mais velhos). Não tem uma alternativa diferente, o caminho é esse. Tenho uma pena deles", disse Ana enquanto ria.

A comandante do "Mais Você" continuou, ao se referir ao namoro como oportunidade rara: "Porque a felicidade que a gente tem de ter alguém do lado da gente, que goste da gente de verdade e que nos seja companheiro e amigo, são raras de encontrar na vida".

Veja também Zoeira Ana Maria Braga relembra diagnóstico de câncer avançado provocado por HPV: 'Assustador' Zoeira Viih Tube e Eliezer anunciam segunda gravidez durante programa de Ana Maria Braga

"Você pode encontrar em qualquer idade e você não manda no coração, nunca desisti de acreditar no amor e fazia algum tempo que eu tava, realmente, não gosto de ficar sozinha", comentou a declaradamente romântica.

O casal está junto desde março de 2022, em um relacionamento discreto. O jornalista tem pouco mais de 200 seguidores no perfil fechado do Instagram. Em outubro de 2023, a loira comemorou o aniversário do amado em uma festa ao lado de amigos dos pombinhos.

"Que dia maravilhoso foi esse de celebrar a nova primavera do nosso amado amigo Arruda, a delicadeza de sua alma, o aconchego do seu sorriso e seu amor pela minha rainha", disse Bruno Astuto, também jornalista e amigo dos dois, em postagem durante a festa.

Boatos de aposentadoria

Ainda nos últimos dias, a apresentadora falou sobre os rumores de sua aposentadoria e consequente saída da rede globo. "Sem dúvidas uma hora na vida todos nós temos que parar e falar assim: ‘Nossa, acho que está na hora de fazer uma coisa que eu goste mais’, mas por enquanto se acalmem! Acalmem seus corações, porque ‘mamãe, eu estou na Globo e vou continuar na Globo’", disse ela em um vídeo onde visita os estúdios Globo, no Rio de Janeiro.