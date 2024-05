Davi, do BBB 24, é flagrado em jantar com influenciadora em Salvador; veja vídeo

O vencedor do BBB 24, Davi Brito, foi flagrado em jantar com a influenciadora Barbara Contreras, na noite dessa terça-feira (30), em um restaurante japonês de Salvador.

O vídeo do encontro, publicado pelo site Alô Juca, acontece menos de 1 mês após o fim do reality, e exatamente uma semana depois de Davi confirmar o término do relacionamento com Mani Rêgo.

O registro mostra o ex-motorista de aplicativo chegando ao restaurante, considerado um dos mais caros da capital baiana, junto a uma mulher – que, também segundo o site, é Bárbara Contreras, que reúne quase 690 mil seguidores no Instagram.

Barbara, chamada de “Babs” nas redes sociais, é de Recife, mas tem publicado registros com amigos em viagem a Salvador.

Legenda: Davi e Bárbara já haviam sido vistos juntos em uma casa no litoral da Bahia Foto: Reprodução/Redes sociais

Davi e Bárbara já foram vistos juntos em uma casa no litoral norte da Bahia. A influenciadora chegou a se pronunciar nas redes sociais, explicando que o encontro foi “por acaso”, uma vez que os dois estariam hospedados no mesmo condomínio.

Ainda segundo o site, pessoas próximas de Davi confirmam que ele e a influenciadora estão “se conhecendo”.