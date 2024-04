Davi reclama de pós do BBB e cita tempo para descansar: 'Muito difícil'

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi, reclamou que está passando por desafios após deixar o confinamento do reality, como ter o perfil do Instagram hackeado. Nesta terça-feira (30), o baiano revelou que já recuperou a conta, mas que deve tirar um tempo para descansar.

"Com a força, conseguimos recuperar o meu Instagram. Ainda não conseguimos recuperar o Instagram de minha irmã e nem de minha mãe, mas estamos aqui na tentativa de efetuar e concluir essa missão", disse durante uma live. Apesar da chateação por perder a conta, ele agradeceu aos fãs que apoiaram ele e torceram.

"Vão me desculpando o que está acontecendo. Não é culpa minha, mas eu tenho dado o meu melhor. Eu tenho dado meu máximo para transparecer e ser a pessoa que sempre fui. Uma pessoa humilde, gente fina, uma pessoa do bem, que gosta de fazer o bem sem olhar a quem". Davi Vencedor do BBB 24

Segundo Davi, o ritmo tem sido puxado após deixar o programa, e ele ainda não descansou. "O pós Big Brother para mim não está sendo fácil. Está sendo muito difícil. Ainda não consegui ter o descanso que quis e quero ter, descansar mesmo", disse.

Por isso, vai descansar por um tempo, mas tentará manter o diálogo com os fãs. "Estou passando aqui para falar para vocês que vou dar um tempinho. Vou falar com vocês sempre, mas vou dar um tempinho. Vou dar uma aquietada nos ânimos um pouco, mas não vou deixar de falar com vocês", concluiu.