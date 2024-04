Perfil do Instagram de Davi, do BBB 24, é hackeado e divulga golpes financeiros

O baiano Davi, campeão do Big Brother Brasil 24, teve o perfil no Instagram hackeado na noite desta segunda-feira (29). O hacker chegou a publicar um anúncio sobre esquema financeiro. "Últimas vagas para investir", escreveu o invasor. "Não é pirâmide e nem algo do tipo", prometeu. As publicações foram feitas nos Stories do Instagram por volta das 21h. A conta do ex-BBB possui mais de 10 milhões de seguidores.

A equipe de Davi agiu rapidamente e usou o X (antigo Twitter) para denunciar o problema e alertar os seguidores sobre os possíveis golpes na outra rede social. "Estamos na busca pra recuperarmos o acesso", informou o administrador de sua conta.

Além da página de Davi, o perfil de Raquel Brito, irmã dele, também foi alvo da ação dos hackers. "Pedimos que por favor não caiam em nada", afirmou na publicação.

Elisângela Brito, mãe de Davi, publicou uma nota da assessoria jurídica que representa a família. No texto, a empresa informa que está comprometida em resolver a questão "com transparência e eficiência".