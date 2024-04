Documentário sobre Davi, campeão do BBB 24, já tem data de estreia; veja detalhes

O documentário sobre Davi Brito, campeão da última edição do Big Brother Brasil (BBB 24), chegar ao streaming da Globoplay no próximo dia 8 de maio. A produção mostrará como foi a infância dele até a passagem pelo reality show, aos 21 anos.

O documentário, que leva o título "Davi, um cara comum da Bahia", acompanha a rotina do ex-motorista de aplicativo desde o primeiro minuto fora da ‘casa mais vigiada’ do País.

Segundo o Gshow, David também responderá sobre qual foi a estratégia para lidar com os conflitos no reality e o impacto da fama após o confinamento de 100 dias no BBB.

Em entrevista ao site, Davi disse nunca ter imaginado que sua vida virasse um filme. "Estou ansioso para ver como minha história vai ser contada. Espero que possa inspirar muitos meninos de origem humilde como a minha”, afirmou.

O longa tem direção artística de Duda Martins, roteiro de Tais Amordivino, produção executiva de Anelise Franco e direção de gênero de Mariano Boni.