Davi do BBB 24 apaga declaração para ex-namorada Mani Rêgo

Campeão do BBB 24, Davi Brito apagou um texto, nesta quarta-feira (24), sobre estar disposto a dar uma nova chance ao relacionamento. Na gravação do programa Altas Horas, que vai ao ar no sábado (27), o jovem de 21 anos tinha confirmado o fim do namoro com Mani Rêgo, de 42 anos.

"Mani, meu 'Lulu', eu te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando", dizia a legenda. No entanto, ele retirou a publicação do Instagram.

Legenda: Publicação de Davi que citava um possível retorno na relação Foto: Reprodução/Instagram

Ela, por sua vez, retirou o título de "esposa". Desde o último sábado (20), Mani não segue mais Davi no Instagram e publicou uma foto emocionada, abraçada com uma irmã. No texto, ela pediu "compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado".

Apesar do término, ela não excluiu os posts pedindo votos para o motorista de aplicativo, nem a série de vídeos "Uma história de amor: Davi Brito e Mani Rego".

Pedido de desculpas

Anteriormente, Davi também tinha publicado outro pedido de desculpas, que dizia: "Mani, é uma loucura tudo que está acontecendo. Depois do confinamento, fui bombardeado de fatos, informações e conflitos, e imagino que você também. Ainda tô tentando entender as coisas. Não vou me justificar, mas vou gritar pro mundo a mulher gigante que você é", escreveu.

No texto, ainda acrescentou: "É muito difícil conseguir falar pra você o que tô sentindo. Mas nada muda o amor que eu sinto. Peço perdão se não agi da melhor maneira e por ter te magoado. Tô tentando acertar e me adaptar a essa nova realidade (...) Você merece tudo de mais lindo na vida, LuLu. É só amor que desejo pra você", disse ele no primeiro post, que ainda está disponível na rede".