Mani Reggo entra em disputa legal pelo bordão 'Calabreso', de Davi no BBB 24

Mani Reggo, namorada de Davi, campeão do Big Brother Brasil 24, estaria enfrentando uma batalha legal pelos direitos do bordão "Calabreso", que ganhou destaque durante o reality show. A comerciante estaria disputando a patente do termo com o humorista Toninho Tornado, criador da expressão.

Segundo informações do colunista Gabriel Perline, do IG, a batalha teve início em fevereiro deste ano por meio do Instituto Maria Preta. Mani entrou com o pedido apenas dois dias após o baiano usar o termo pela primeira vez, durante uma briga com o participante Lucas Buda. Dias depois, ainda na mesma semana, a empresa que gerencia a carreira de Tornado também solicitou a patente.

Mani pretende patentear e usar o nome 'Calabreso' legalmente em seu estabelecimento. Ela, inclusive, já vende um lanche em sua barraca chamado ‘X-Calabreso’, na Bahia. Ainda de acordo com a publicação, ela também planeja criar um curso de gastronomia e usar o nome para divulgar seu negócio.

Já Toninho Tornado quer usar o termo em produtos alimentícios e criar uma linha de acessórios e roupas. A disputa pelos direitos está em andamento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e ainda não tem um desfecho definido.

A expressão foi criada por Toninho Tornado e se tornou um meme nas redes sociais. Davi utilizou o termo durante uma discussão com Lucas Buda no BBB 24, ocasião em que afirmou: "Você é fofoqueiro! Calma aí, calabreso!". O bordão virou piada e acabou viralizou entre o público.

FIM DO NAMORO?

As especulações sobre o fim do relacionamento entre Davi e Mani começaram com a demora do baiano em visitar a então companheira, depois de sair do BBB 24 como o campeão do programa, na madrugada da última quarta-feira (17).

Mani parou de seguir Davi no Instagram e publicou uma foto emocionada, abraçada com uma irmã, no último sábado (20). No texto, ela pediu "compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado".