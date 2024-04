Davi do BBB 24 fala sobre relação com Mani Reggo: 'um ano de namoro ainda não é nada'

O futuro do relacionamento do vencedor do Big Brother Brasil 2024, Davi Brito, com a baiana Mani Reggo, ainda não está certo. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, exibida na noite deste domingo (21), o motorista confirmou que ainda tem planos para os dois.

Mani tirou a menção de que era esposa de Davi, nas redes sociais. Segundo o campeão, ele a procurou várias vezes, por ligações e mensagens.

Davi também esclareceu o que quis dizer quando falou que o casal ainda "está se conhecendo".

"É pelo fato de que um ano de namoro ainda não é nada. A gente está namorando, é o preço do conhecimento. Depois, a gente vai noivar pra se preparar pro casamento. E é isso que eu quero, só que aí teve toda essa situação, essa polêmica", explica.

Quando questionado sobre a hipótese de que ele se afastou dela pra não ter que dividir o prêmio, ele foi enfático: "não, jamais". "Eu prefiro comer ovo e ter pai na minha vida do que ter muito dinheiro e tanta confusão e perturbação", disse.

"Eu quero que ela se sinta amada, eu quero que ela se sinta bem. Eu quero ver o bem dela. Junto comigo, se possível for, se ela ainda quiser, sabe? Que eu quero", declarou o vencedor.

Mani foi procurada pela produção do programa, mas não atendeu às ligações.

Fim do namoro?

As especulações do fim do relacionamento começaram com a demora de Davi em visitar a então companheira, depois de sair do BBB 24 como o campeão do programa, na madrugada da última quarta-feira (17).

Mani parou de seguir Davi no Instagram e publicou uma foto emocionada, abraçada com uma irmã, no último sábado (20). No texto, ela pediu "compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado".