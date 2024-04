Vencedor do BBB 24, Davi se pronuncia após Mani tirar status de esposa do Instagram: 'Eu te amo'

Vencedor do reality show Big Brother Brasil 2024, Davi Brito se pronunciou, no último sábado (20), sobre o fato de a então companheira, Mani Reggo, tirar o status de "esposa" da rede social Instagram, em meio a especulações do fim do relacionamento.

"Mani, meu 'LuLu', eu te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando", publicou.

As especulações do fim do relacionamento começaram com a demora de Davi em visitar a então companheira, depois de sair do BBB 24 como o campeão do programa, na madrugada da última quarta-feira (17).

Mani parou de seguir Davi no Instagram e publicou uma foto emocionada, abraçada com uma irmã, no último sábado (20). No texto, ela pediu "compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado".

Segundo o texto, Mani soube da mudança do status do relacionamento com Davi por entrevistas, referindo-se à fala do 'BBB' na entrevista com Ana Maria Braga, no programa Mais Você, de que eles ainda estavam "se conhecendo".

A empreendedora lamentou "as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar".

"Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizeram crescer, e me redescobrir. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras, mas nos nossos gestos. Gratidão", completou.