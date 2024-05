Participante desiste do reality 'A Grande Conquista': 'Questões de saúde'

Mais uma participante do reality show "A Grande Conquista" desistiu do programa. Tudo aconteceu nesta quarta (1º) depois da integrante retornar da Zona de Perigo na noite da última segunda (29). A desistente foi Ana Paula Oliveira, uma empreendedora que justificou a opção de sair porque precisava colocar a saúde em primeiro lugar, sem detalhar o problema que enfrenta.

“Estou saindo do programa por questões de saúde, porque saúde é prioridade. Senão, eu ia lutar até o fim. Boa sorte pra todos vocês! Vocês são maravilhosos!”. A equipe da empreendedora também fez questão de postar um pronunciamento nas redes sociais, ainda na quarta-feira: “É com tristeza que informamos que Ana Paula decidiu deixar o reality A Grande Conquista por questões relacionadas à sua saúde mental”, iniciaram eles.

Veja também Zoeira Conheça Bárbara Contreras, influenciadora flagrada jantando com Davi Brito, vencedor do BBB 24 Zoeira Após ameaça de infarto, Isabel Veloso atualiza estado de saúde nas redes: 'Só durmo com oxigênio'

A equipe da empresária se manifestou nesta quinta-feira (2), explicando o que ela sentiu dentro da atração. "Ela teve taquicardia, desmaiou, e poderia ter acontecido o pior. Ela jamais teria desistido se sua vida não estivesse em risco. Ela optou por preservar sua vida, sua saúde. Ana Paula Oliveira teve uma trajetória linda no programa, foi guerreira, jogou com classe e elegância!".

Em seguida, o post continuou: “Sua jornada dentro do programa foi marcada por momentos desafiadores, nos quais ela enfrentou obstáculos pessoais e emocionais. Apesar de ter retornado da zona de risco com o apoio e aprovação do público, Ana Paula sentiu a necessidade de priorizar sua saúde mental neste momento. A jornada da Ana Paula serve como um lembrete poderoso de que devemos sempre priorizar nosso bem-estar emocional e buscar apoio quando necessário. Agradecemos a todos pelo apoio e compreensão neste momento difícil”, finalizou.

Antes da empresária, outras três pessoas desistiram da segunda edição do "A Grande Conquista": Gaby Fontenelle, Luiz Gustavo e Ana K. A atração começou em 22 de abril e conta com anônimos e famosos no elenco.