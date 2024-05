Vanessa Lopes publica foto abraçada com Lucas Mamede

A influenciadora digital e ex-BBB Vanessa Lopes publicou uma foto nos Stories, na quarta-feira (1º), em que aparece abraçada com o musicista Lucas Mamede. O artista também postou a mesma imagem em suas redes sociais.

Desde a participação da influencer no “BBB 24”, Lucas é apontado como seu affair. Antes de desistir do reality show, inclusive, Vanessa revelou que foi pedida em namoro no dia 2 de dezembro do ano passado e que o rapaz era cantor. Ela também chegou a dizer que tinha medo que a exposição do nome dele no programa da Globo causasse problemas.

Veja também Zoeira Cecilia Madonna, filha de Fernanda Young, pede VIP para show no RJ e celebra conquista: 'Especial' Zoeira Maya Massafera confirma mudança de gênero e mostra certidão de nascimento

O público do programa chegou ao nome de Lucas devido às interações dos dois nas redes sociais, além deles terem várias fotos juntos.

Lucas também é de Pernambuco, assim como Vanessa. Ele ficou conhecido na internet com seus covers e lançou recentemente o primeiro álbum de estúdio. Com a publicação da foto ontem nas redes sociais, os dois reforçam que continuam juntos.