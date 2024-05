Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (2)

A novela 'Cheias de Charme' desta quinta-feira (2) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Inácio ouve Rosário falando com Fabian ao telefone e questiona a namorada.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quinta-feira

Inácio ouve Rosário falando com Fabian ao telefone e questiona a namorada. Chayene sobe ao palco com Michel Teló. Penha comemora as contratações de Elano e Sandro e Ruço fica apreensivo. Walmir reaparece no Borralho para cobrar a dívida de Sandro. Sidney alerta Penha para se comportar no jantar na casa dos Sarmentos.

Inácio faz as pazes com Rosário e resolve levá-la para conhecer Romana. Máslova teme que Conrado estrague a chance de se reconciliar com o pai. Lygia avisa a Liara que marcou uma entrevista de emprego para ela na Galerie. Sarmento sugere que Cida não apareça no jantar de noivado de Isadora, mas Sônia insiste em colocá-la para servir.

Rosário e Romana se conhecem. Penha visita Elano no trabalho e demonstra gratidão a Lygia por ter ajudado seu irmão. Elano conquista a simpatia de Sarmento e Conrado demonstra ciúme. Liara consegue a vaga de gerente da Galerie. Fabian finge ter ficado ofendido com o assédio de Chayene a Michel Teló e ameaça romper o falso namoro com ela.

Tom planeja uma nova cilada para Chayene. Sandro revolve fugir de Walmir, mas é surpreendido.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.