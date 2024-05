George Santos, ex-deputado dos EUA, volta a ser a drag queen Kitara Ravache após 18 anos

George Santos, ex-deputado dos Estados Unidos que foi expulso do Congresso norte-americano em 2023, voltou a performar como a drag queen Kitara Ravache após 18 anos desde a sua última exibição. A aparição ocorreu, nessa quarta-feira (1º), na plataforma Cameo, site americano de compartilhamento de vídeos feito por celebridades. Posteriormente o conteúdo foi postado no TikTok.

"Aqui é Kitara, sua favorita, depois de 18 anos no armário. George Santos me trouxe de volta", disse o ex-deputado como a personagem Kitara Ravache. Em seguida, continuou: “Sabe de uma coisa? Vocês têm que se elevar, deixar tudo mais divertido, mais arriscado. Tenho um conselho para vocês: que tal colocar uma peruca, umas ‘boas’, e se divertir de verdade? Ouvi dizer que vocês são um bando de malucos e adoram dançar a noite toda, como se não fosse da conta de ninguém".

Filho de brasileiros, Santos foi expulso do Congresso norte-americano em 2023 após uma votação interna. Ele se declarou inocente de 23 acusações federais, incluindo fraude relacionada a benefícios de desemprego da Covid-19, uso indevido de fundos de campanha e alegações de mentiras sobre suas finanças pessoais nos relatórios de divulgação da Câmara.

Após anunciar sua intenção de concorrer novamente ao Congresso, em março deste ano, Santos desistiu da candidatura um mês depois, alegando que não queria dividir votos com o republicano Nick LaLota e arriscar "entregar a casa aos democratas".

O ex-deputado, que nasceu nos EUA e já morou em Niterói, no Rio de Janeiro, se inscreveu na plataforma Cameo poucos dias após sua expulsão do Congresso. No site, ele oferece vídeos por R$ 99. O perfil é compartilhado pelo ex-político em sua conta oficial no X (antigo Twitter).