Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (2)

Bebel reclama com Olavo que Antenor é pão duro.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta quinta-feira

Bebel reclama com Olavo que Antenor é pão duro. Olavo disfarça quando ela diz que ele não precisa mais casar com Alice. Daniel tenta acalmar Paula. Fernanda pede para Mateus não ter raiva dela e se prepara para voltar para São Paulo. Camila se impressiona quando Fred diz que ela não compareceu à audiência de separação. Mateus estranha Camila ter esquecido a audiência. Fernanda se despede de Fred, garantindo que vai mudar. Olavo é avisado que Antenor foi internado. Daniel visita Antenor. Vidal conta que trocaram o medicamento que Antenor toma para pressão. Rodrigo avisa a Olavo que Antenor não quer recebê-lo. Lúcia visita Paula. Daniel encontra o vendedor de mate que serviu a ele a e a Paula na praia e ele depõe na delegacia.

Paula é liberada com um hábeas corpus. Virgínia, Iracema, Dinorá e Odete discutem na reunião extraordinária de condomínio. Iracema volta a ser síndica. Neli passa mal e Pacífico liga para Joana. Vanessa avisa Jáder que Cadelão está no encalço de Joana. Cadelão dá mais uma lição em Joana. Jáder, para defendê-la, ataca Cadelão e foge da polícia. Lúcia confirma que está grávida. Deodato, o dono do cyber café, promete ajudar Daniel. Para desmascarar Olavo, Daniel pede a cumplicidade de Antenor. Lúcia fica aflita quando ao saber que tentaram matar Antenor. Cássio chega nervoso ao hospital onde Joana está e Úrsula conta que Cadelão está morto. Lúcia diz a Paula que não vai contar que está grávida para Antenor.

Mateus fala para Camila que ela não foi à audiência porque ainda gosta de Fred, e os dois terminam o namoro. Joana descobre no hospital que está grávida. Bebel vibra ao saber que Marion conseguiu que ela saísse na capa de uma revista. Vidal corteja Gilda e os dois se beijam. Clemente e Zé Luis consolam Mateus. Rodrigo incentiva Tiago a aceitar o trabalho na Austrália. Tatiana sugere que Ivan use o dinheiro do táxi para abrir um negócio fora do Rio. Sônia chega para se hospedar no albergue e Mateus fica encantado por ela. Bebel dá entrevista a uma revista. Paula acompanha Lúcia nos exames e reconhece Jarbas do dia em que esteve na casa de Olavo. Márcia e Júlio armam um plano para reaproximar Dinorá e Gustavo.

Helena se despede de Heitor. Mateus beija Sônia. Paula diz a Lúcia que vai preparar uma armadilha para desmascarar Bebel. Hermínia procura Jarbas e marca um encontro com ele. Antenor volta a trabalhar. Olavo reage ao ouvir Antenor dizendo que Daniel descobriu de onde foi feita a transferência do fundo de pensão. Clemente se passa por outra pessoa, liga para Bebel e marca um encontro com ela. Eloísa e Sérgio Otávio se cruzam. Iracema vê que Belisário não está bem e o leva pra o hospital. Clemente finge ter um problema e pede que Jarbas adultere seus exames. Bebel chega e fica tensa ao ver Paula e Jarbas. Daniel flagra.

