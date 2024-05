Cantora viraliza nas redes sociais após mostrar que o pai era o único na plateia de seu show

A cantora Dayane Oliveira, de 28 anos, acabou viralizando nas redes sociais nesta semana após publicar um vídeo no qual o pai dela é o único assistindo ao seu show. “Fiz um show na minha cidade. No horário não tinha público, mas meu melhor estava lá. Te amo, pai”, escreveu ela na legenda da imagem.

Dayane contou que foi contratada pela prefeitura de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, para fazer meia hora de show pelo aniversário de 61 anos da cidade. A artista se apresentou às 18h da última sexta-feira (10), no início do evento.

Nos comentários da postagem, alguns seguidores alegaram que o vídeo teria sido feito na passagem de som, mas ela negou.

“Pessoal, quem está falando que é passagem de som, não é não! Já era o show mesmo! Realmente só foi a banda que tocou, meu irmão e meu pai lá embaixo! Claro, tinha a polícia e os donos de barraca, mas estou dizendo sobre o público mesmo”, justificou.

Mais de 108 mil pessoas já curtiram o vídeo, e 3.800 pessoas comentaram. Dayane contou ao “Extra”que canta desde os 10 anos. No Instagram, ela também se descreve como compositora e é acompanhada por mais de 20 mil seguidores.