Casamento de Monique Evans e Caca Werneck tem orçamento avaliado em R$ 800 mil; veja detalhes

A apresentadora e atriz Monique Evans está prestes a oficializar a união com a DJ Cacá Werneck, com quem está em um relacionamento há 10 anos. As duas se casam nesta quinta-feira (16), no Rio de Janeiro.

A cerimônia acontece em um sítio em Guaratiba, localizado na zona oeste da capital carioca. De acordo com o Gshow, o planejamento para o casamento de R$ 800 mil começou em agosto de 2023.

Veja também Zoeira Atriz de Bridgerton revela que pediu para gravar cenas de nudez como resposta a bodyshaming Zoeira Gisele Bündchen arrecada mais de R$ 4,5 milhões para ajudar o Rio Grande do Sul após enchentes

As decoradoras Babi Campos e Michele Simas adiantaram que a festa será grandiosa. "É um evento bem grande com várias pessoas influentes. Vai ser um festão, um casamento bem farto. Pessoal vai comer e beber muito", afirmaram.

O prazo do casamentou aumentou, assim como o número de convidados cresceu. Inicialmente a cerimônia aconteceria em março e seria apenas para 150 pessoas. Como o planejamento mudou, a festa agora irá receber 230 pessoas. Para atender a todos os convidados, as decoradoras precisaram rever alguns elementos da festa. Haverá dois pontos de buffet, extensa mesa de comida japonesa e também do open bar, entre outros.

A cerimônia começou a ser montada na terça-feira (14) e terá uma decoração clássica, nas cores branco e verde. Segundo as decoradoras, as noivas queriam uma junção entre moderno e rústico.

Monique ainda aproveitou suas redes sociais para informar aos convidados que não aceitará penetras na festa. De acordo com ela, “convidado não convida”.