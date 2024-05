Ex-atriz mirim da Globo, Marcela Barrozo dá a luz ao primeiro filho: 'amor tão grande'

A ex-atriz mirim da Globo Marcela Barrozo, de 32 anos, deu à luz a primeira filha, na quarta-feira (15). Ela celebrou o nascimento do bebê com uma foto publicada em suas redes sociais.

“15.05.2024. No dia da família, às 19:45h, pesando 3,8kg e medindo 47cm, Luiza chegou trazendo um novo significado a essa data e mudando nossas vidas. Obrigada por me escolher para ser sua mãe e prometo dar o meu melhor nessa nova incrível jornada. É um amor tão grande”, escreveu na legenda da imagem.

Sucessos na Globo

Marcela trabalhou em novelas de sucesso da Globo, como “Duas caras” e “Chocolate com pimenta”. Ela também fez sucesso ao interpretar a neta da protagonista Maria do Carmo, papel de Susana Vieira, em "Senhora do destino". O último trabalho da atriz foi em 2021, na novela “Gênesis”.

Atualmente, Marcela vive um relacionamento com o advogado Luiz Fernando Pinto, de 42 anos, pai de Luiza.

