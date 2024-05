Cetamina pode ter causado morte de Djidja Cardoso; entenda o que é a droga

A cetamina, um anestésico dissociativo, é apontada como uma das causas da morte de Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido. A empresária foi encontrada morta aos 32 anos na última terça-feira (28), na casa onde morava, em Manaus. Investigações da polícia apontaram que foi achada a substância no local.

Segundo o g1, a mãe da ex-sinhazinha e seu irmão lideravam um grupo chamado “Pai, Mãe, Vida”. Nos rituais, difundiam o uso do anestésico, até de maneira forçada.

A Polícia Civil do Amazonas cumpriu, na tarde dessa quinta-feira (30), mandados de prisão preventiva contra familiares de Djidja. Eles são investigados por tráfico de drogas e associação para tráfico. As autoridades apuram se a morte da empresária tem relação com a atuação do grupo.

Veja também Zoeira Familiares de Djidja Cardoso são presos em Manaus sob suspeita de tráfico de drogas Zoeira Quem foi Djidja Cardoso? Conheça ex-sinhazinha do boi garantido que morreu aos 32 anos

O que é cetamina?

Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), a cetamina - original do inglês ketamine - é um anestésico que tem efeito rápido no combate aos sintomas da doença mental. A substância foi desenvolvida na década de 1960 para uso médico e, ainda hoje, é utilizada para anestesia e alívio da dor.

Tornou-se uma droga ilícita na década de 1980 por ter se popularizado com o uso recreativo. "Por conta disso, ela passou a ser super controlada para evitar a utilização fora do ambiente hospitalar, mas ultimamente, passou a ser usada também para tratamento de quadros depressivos onde o início da ação medicamentosa mais rápido é necessário", diz texto da associação.

A cetamina pode causar efeitos alucinógenos, sensação de bem-estar e tem potencial sedativo se usada como droga recreativa.

Uso no Brasil

A substância é aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso no Brasil, destinado a tratamento de quadros depressivos desde 2020.

A eficácia e segurança do anestésico é comprovada por especialistas em quadros depressivos refratários, desde que as normas sejam seguidas. O medicamento é de uso controlado e deve contar com rigoroso acompanhamento médico, pois há risco de dependência.

"Devido a seus riscos, ao contrário dos demais agentes antidepressivos que podem ser usados ao nível domiciliar, o uso da cetamina deve ser feito apenas em estabelecimentos monitorados (hospitais ou clínicas), com acompanhamento de profissional habilitado", explica o médico Adriano Segal, psiquiatra da USP e membro da Abeso.

Dentre os sintomas mais comuns associados ao uso dessa substância estão as náuseas, os vômitos, a tontura, a sonolência e a confusão mental.

Substância era utilizada por Matthew Perry, de 'Friends'

O ator Matthew Perry, da série "Friends", faleceu em outubro do ano passado. A cetamina também foi citada durante as investigações da polícia como a causa da morte do artista.

Perry fazia o uso de infusão de cetamina para tratamento de transtornos psicológicos. No entanto, antes da morte, o ator não fez terapia com acompanhamento profissional. A suspeita é de que o próprio Matthew tenha administrado a substância.