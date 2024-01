Polícia encerra investigações sobre morte de Matthew Perry

As investigações sobre a morte do ator Matthew Perry, estrela de Friends, foram finalizadas pela polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos. O artista faleceu no dia 28 de outubro de 2023, aos 54 anos.

A informação sobre o fim das investigações foi confirmada pela corporação à revista People, nesta quarta-feira (10), após o Instituto de Medicina Legal de Los Angeles definir a causa da morte do ator pelos efeitos de ketamina.

O relatório do legista responsável aponta que a morte foi acidental e envolve afogamento, doença arterial coronariana e efeitos da buprenorfina. Este último remédio citado é utilizado no tratamento de transtorno por uso de opioides.

A cetamina ou ketamina, citada no relatório, é um anestésico com aplicação hipnótica e aspecto analgésico, desenvolvida para induzir ou manter anestesia, além de administrar dores intensas.

Doenças e tratamento contra vício

Perry já havia enfrentado o abuso de álcool e outras substâncias ilícitas no passado. Não foram encontradas outras drogas no sistema circulatório do ator, entretanto, ainda conforme as informações reunidas pelo médico legista responsável pelo caso.

Ainda segundo o laudo, Perry tinha enfisema pulmonar por conta do cigarro, além de diabete.