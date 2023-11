Com a morte de Matthew Perry, especial de 30 anos de ‘Friends’ pode não ocorrer, diz fonte

A morte repentina de Matthew Perry pode impedir que um especial para celebrar os 30 anos de "Friends" aconteça em 2024, segundo o The Sun desta segunda-feira (27). Uma fonte revelou ao veículo que Jennifer Aniston e David Schwimmer estavam liderando as ideias para a celebração. Eles são donos da franquia, ao lado de Courteney Cox e Lisa Kudrow.

Após o sucesso do projeto de reencontro do elenco, que foi ao ar em 2021 na HBO Max, os artistas queriam fazer algo semelhante no próximo ano. Ainda de acordo com a fonte, o impasse acontece por conta de um contrato assinado com a emissora, avaliado em US$ 425 milhões, algo em torno de R$ 2 bilhões, o qual envolve todos os atores do elenco.

Com a morte de um deles, detalhes do que foi acertado precisam ser revistos. Outra preocupação é que os direitos de exclusividade da série com a HBO Max acabam em 2024.

A família de Perry deve poder opinar sobre o futuro do programa. "Houve um 'brainstorming' sobre o que fazer no 30º aniversário da série quando o Matthew morreu, e é claro que a morte dele muda tudo", contou a fonte. Os herdeiros do ator também são proprietários do programa. “O que significa que terão uma votação sobre o que acontece com a série e se ela terá uma grande reformulação”, completou o entrevistado.

Ainda segundo a publicação, a Netflix seria o streaming ideal para “Friends”. “Eles têm muito dinheiro e a maior base de assinantes do planeta, mas outro cenário poderia ver Max e Netflix compartilharem os direitos em uma base de dupla exclusividade.”