Neymar e Bruna Biancardi tentaram reconciliação em casa de praia, diz jornal

Conforme o Extra, há cerca de dez dias, Neymar e Bruna Biancardi tentaram a última reconciliação durante temporada que passaram juntos com a filha Mavie na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Bruna cogitou dar mais uma chance ao atleta, principalmente por causa da filha. Ele não desgrudou da bebê desde o nascimento dela. No entanto, mesmo com o convívio na casa de praia, a influenciadora não mudou de ideia e decidiu que o melhor era eles continuarem separados.

Ainda segundo o site, a família de Bruna também é contra o namoro desde que ela ficou exposta com as traições de Neymar se tornando pública.

Na terça-feira (28), a mãe de Mavie publicou um comunicado nas redes sociais confirmando o fim do namoro.

Ainda conforme o Extra, eles estão separados desde que a noitada de Neymar em uma boate na Espanha veio a público, semanas antes do nascimento de Mavie.