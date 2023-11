Marido de Gloria Pires, Orlando Morais rebate críticas à filha Anttónia: 'sou rico'

A família formada por Gloria Pires e Orlando Morais ganhou destaque nas redes sociais nos últimos dias, porque Anttónia, filha do casal, viralizou com um vídeo em que faz um tour pela casa da família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O cantor, de 61 anos, se manifestou sobre a repercussão e a vida da família em entrevista à Revista Quem, nesta terça-feira (28).

Buscando ganhar mais espaço com os vídeos na internet, Anttóniaé alvo tanto de elogios como de críticas. Em defesa da filha, o pai disse: "não quero que ela seja eu. Quero que ela seja ela. E a brincadeira dela é essa. Então não me incomoda".

Ele também falou sobre os comentários publicados por quem assiste os vídeos de Anttónia: "não consigo ler, mas sei que é tudo válido. As pessoas podem achar o que elas acham, é normal. É o certo. É a liberdade. As pessoas podem não gostar, podem gostar. Pra mim, se disser que é bom, é ótimo. Se disser que é ruim, está ótimo. É a minha casa. Construí, paguei, trabalhei. Sou rico e f*".

Cantor e voz de diversas trilhas sonoras da teledramaturgia brasileira, Orlando Morais revelou que também é colecionar de imóveis. "Desde criança minha família sempre morou em casas grandes. Meus pais sempre tiveram muitas casas. Então isso ficou impregnado em mim. Gosto de imóvel", explica o cantor.

O artista completou a entrevista afirmando que vê uma casa como uma obra de arte: "observo o design, a arquitetura, o material usado. E fui colecionando, colecionando... Hoje tenho vários... Graças a Deus".