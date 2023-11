Reginho morre em Mulheres de Areia? Veja destino da criança na novela da TV Globo

O personagem Reginho (Fabrício Bittar), da novela “Mulheres de Areia”, da TV Globo, tem um destino trágico na trama.

Após o prefeito Breno (Daniel Dantas) proibir o acesso dos turistas e moradores da cidade à praia, o menino nada no mar poluído e fica doente.

Ele é diagnosticado com hepatite hemorrágica pelo médico Munhoz (Edwin Luisi). Apesar do tratamento, Reginho não resiste e morre.

Reação da família

A irmã do personagem, Tônia (Andréa Beltrão), fica abalada com a morte de Reginho. “O Reginho era um pouquinho meu filho também! Eu criei ele desde que era um bebezinho! Eu tô sofrendo à beça!”, declara.

Já Zé Pedro (Carlos Zara), pai do menino e vereador da cidade, acaba sofrendo as consequências de ter contrariado e criticado o prefeito. Após a morte do filho, ele não consegue olhar para a praia da mesma maneira e decide se mudar de cidade.

“Um menino tão bom, tão comportado! Me ajudava tanto! Foi esse maldito mar envenenado. Esse esgoto que matou ele. Isso não me sai da cabeça! Parece que eu tô vendo ele. Voltando da prainha, contando os causos… Ele entrando por aquela porta, todo contente quando tirava nota boa… Eu não esqueço disso!”, desabafa.

Motivação do desfecho

O destino do personagem na novela foi feito com o objetivo de conscientizar os telespectadores sobre os efeitos da poluição dos mares.

Através da tragédia, a autora Ivani Ribeiro quis mostrar ao público quais são os impactos de nadar em águas contaminadas.