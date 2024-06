Documentário sobre voo 447 estreia na Globoplay; relembre tragédia que deixou 228 mortos

O acidente aéreo que deixou 228 mortos será retratado na minissérie "Rio-Paris - A tragédia do voo 447", que estreia na Globoplay, nesta sexta-feira (31). A data marca os 15 anos que o voo da Air France saiu do Rio de Janeiro com destino a Paris e caiu quatro horas após a decolagem.

Veja trailer

A produção será exibida em quatro episódios, terá depoimentos familiares, técnicos que estiveram nas investigações, jornalistas e especialistas em aviação.

Veja também Zoeira Neymar rebate Diogo Defante após ironia do humorista contra jogador: 'Me liga para ganhar ibope' Zoeira Jennifer Lopez cancela turnê em meio a boatos de separação com Ben Affleck

Também será exibido o conteúdo nas caixas-pretas recuperadas.

Relembre o caso

Em 1º de junho de 2009, o avião que operava o voo AF447 entre Rio de Janeiro e Paris caiu no meio da noite enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico, poucas horas após a decolagem.

A bordo do avião, um A330, estavam 216 passageiros de 33 nacionalidades, incluindo 61 franceses, 58 brasileiros. A tripulação de 12 pessoas era formada por 11 franceses e um brasileiro.

O Ministério Público de Paris anunciou em 27 de abril que vai apresentar recurso contra a absolvição da Airbus e da Air France no caso do acidente do voo Rio-Paris, que matou 228 pessoas em junho de 2009.

Ao recorrer da decisão, o MP busca o "pleno efeito aos recursos previstos na lei" e "submeter o caso a uma segunda instância de jurisdição", afirmou a instituição em um comunicado.

As duas empresas foram julgadas por homicídios culposos. Em 17 de abril, um tribunal de Paris absolveu a companhia aérea e a fabricante de aviões de qualquer responsabilidade criminal, por considerar que, embora tenham cometido "falhas", não foi possível demonstrar "nenhuma relação de causalidade" segura com o acidente. A decisão provocou a indignação dos parentes das vítimas da tragédia.

Ao final do julgamento, que aconteceu de 10 de outubro a 8 de dezembro, a Promotoria do Tribunal Judicial de Paris pediu a absolvição das empresas, considerando que era "impossível provar" a culpa.