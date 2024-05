Cláudia Possidônio organizou um almoço especial para celebrar as amigas e aniversariante do mês de maio: Juliana Roma e Renata Capistrano, que aconteceu na tarde de segunda-feira, 27, no Misaki.

Legenda: Juliana Roma, Cláudia Possidônio e Renata Capistrano Foto: LC Moreira

O momento de celebração contou com a presença de muitas amigas das aniversariantes, que aproveitaram para colocar o papo em dia, tirar muitas fotos e compartilhar alegria.

Legenda: Juliana Roma, Renata Capistrano com amigas Foto: LC Moreira

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Júlia e Juliana Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Capistrano e Mariana Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota e Juliana Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Sheslida Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Moreno e Renata Capistrano Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Queirós e Juliana Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Capistrano e Martinha Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Christianne Tebet Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Capistrano e Diana Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Márcia Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Christianne Tebet e Renata Capistrano Foto: LC Moreira

Legenda: Giza Oliveira e Juliana Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Giza Oliveira e Renata Capistrano Foto: LC Moreira

Legenda: Shirley e Juliana Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Capistrano e Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Thais Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Renata Capistrano Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Martinha Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Jeane Caetano, Renata Capistrano e Arací Caetano Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma, Márcia Alves e Renata Capistrano Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Capistrano, Vanessa Queirós e Juliana Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Queirós, Renata Capistrano e Matinha Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Capistrano, Ana Paula Rocha e Juliana Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Alzira Pinheiro, Juliana Roma, Chistianne Tebet e Germana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Capistrano, Auzira Pinheiro, Juliana Roma e Christiane Tebet Foto: LC Moreira

Legenda: Sheslida Farias, Christianne Tebet, Renata Capistrano, Auzira Pinheiro e Germana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota, Cristina Moreno, Juliana Roma, Mariana Bandeira e Thais Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Capistrano, Juliana Roma com amigas Foto: LC Moreira