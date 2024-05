Maya Massafera posa para revista de moda e escreve carta: 'minha vida começou aos 43 anos'

Maya Massafera posou pela primeira vez para uma revista de moda, após passar pela transição de gênero, e escreveu uma carta para os leitores da "Vogue" dando detalhes do que viveu. Em seu relato, ela conta que nasceu de novo, aos 43 anos, e que pretendia demorar mais tempo antes de tornar público o que viveu.

“Tem um ditado que diz que a vida começa aos 40. A minha literalmente começou aos 43. Pela primeira vez, entendo o que é ser feliz. Meu estado de espírito está feliz. Tenho vontade de me olhar no espelho, de sair de casa e de viver. Ao mesmo tempo, tenho muito, muito medo e uma disforia, porque sair de casa se tornou um evento. As pessoas querem ver se estou realmente feminina, o que mais mudou em mim e como está o meu corpo. Até meus amigos têm essa curiosidade e sei que não é por mal – mas estou exausta. Temos que entender que somos únicas”, explicou.

Saúde mental

“Quando eu entendi que era uma mulher trans e comecei minha transição, só tinha certeza de que queria fazer tudo longe da mídia e ter muita saúde mental. Contei para minha família e para meus melhores amigos. Minha mãe foi minha maior parceira. Comecei os hormônios em outubro de 2023 e, durante três meses, não conseguia sair da cama, pois fiquei muito fraca. Foi um momento muito difícil, mas libertador. Nos meus planos, eu pretendia ficar mais tempo longe de tudo, porém a mídia descobriu e começaram a sair algumas matérias muito distorcidas”, desabafou.

Maya ainda afirmou que não está preparada ainda para contar tudo. “Quero ir no meu tempo, mas quero deixar uma coisa clara para vocês: como eu estou feliz e me encontrei no gênero feminino. Não sei por qual motivo Deus me fez assim, mas era para ser dessa forma e hoje sou a pessoa mais feliz do mundo. Sou uma mulher trans com muito orgulho”.