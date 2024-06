Previsão do signo de Áries para hoje, 1 de junho

Junho chegou e tem muito a lhe ensinar. A Lua mingua no signo de Áries e você precisa agir para finalizar esse ciclo taurino iniciado no dia 08 de maio. Lembre-se que a pressa pode ser inimiga do sucesso. O momento ação, mas com cautela e atenção. Sem pausa e sem pressa. Tome cuidado, cuide de cada detalhe, cuide da sua energia e das suas emoções. Não se deixe levar pela pressa ariana. Eu sei que você tem uma boa estratégia nesse momento. Elimine os excessos e tudo que não faz mais sentido na sua vida. Aguente firma, pois no dia 6 de junho você terá a oportunidade de começar de novo.

Signo de Áries hoje

Junho vai trazer mais alegria, estímulo e entusiasmo para sua vida. O clima vai melhorar um pouco. Será o momento de expressar tudo que você sente. Sua habilidade de convencer os outros está em evidência, portanto, aproveite-a para seu benefício.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.