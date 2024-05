Ceará x Coritiba: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A um ponto do G-4 da Série B, o Ceará enfrenta o Coritiba nesta sexta-feira (31), às 19h, em jogo válido pela oitava rodada da competição. As equipes estão próximas na tabela de classificação e estão na briga pelo retorno à elite do futebol nacional. O confronto pela segundona acontece na Arena Castelão, na capital cearense.

O Ceará inicia a oitava rodada na 6ª posição com 12 pontos conquistados, um a menos que o primeiro time no G-4. A vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, na última partida, dentro de casa, deu um gás a mais ao trabalho de Mancini à frente do alvinegro. O Vozão tem o terceiro melhor ataque da competição com 12 gols marcados, ao lado do América-MG.

O Coritiba vem na cola com 11 pontos somados em sete jogos até aqui na competição. O time coritibano venceu três partidas, empatou duas e perdeu em outras duas ocasiões na segundona. A equipe vem embalada depois de bater o Operário-PR por 3 a 0, no Couto Pereira, com dois gols de Matheus Frizzo, na última partida.

O confronto terá transmissão do Sportv, Premiere, além da rádio Verdinha FM 92.5 e no YouTube do Jogada. O torcedor pode acompanhar ainda pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

RETORNOS E DÚVIDAS NO VOVÔ

O duelo marca os retornos de Raí Ramos e Jorge Recalde, que cumpriram suspensão automática contra a Chapecoense. O primeiro deve voltar à titularidade da equipe na vaga que foi de Rafael Ramos na última rodada. Já o meia paraguaio disputa espaço com Aylon, que voltou a figurar na onzena inicial do time de Porangabuçu.

Por outro lado, Mancini tem dúvidas de atletas que estiveram fora do último jogo e que devem permanecer assim contra o Coxa também. O zagueiro Matheus Felipe, com estiramento muscular na coxa esquerda, e o lateral-esquerdo Matheus Bahia, que trata edema muscular no adutor da coxa esquerda, tratam lesões no Centro de Saúde e Performance (Cesp).

Além dos jogadores que vinham sendo utilizados por Mancini na onzena inicial, outros, que subiram da base, seguem tratando suas lesões. São os casos de Kaique, com lesão muscular na coxa, e Caio Rafael, que estava na reta final de transição.

TERCEIRO MELHOR ATAQUE

O Ceará balançou as redes adversárias em 12 oportunidades nas sete primeiras rodadas desta Série B. Ao lado do América-MG, o Vozão divide o terceiro melhor ataque da competição. O uruguaio Facundo Barceló é o artilheiro da equipe na competição com três gols marcados.

A lista de artilharia tem ainda Ramon Menezes, com dois tentos assinalados, seguido por Erick Pulga, Aylon, Saulo Mineiro, Recalde, Lourenço, Lucas Mugni e Janderson, com um gol marcado cada na segundona. O ataque do Vozão tá “dando o nome” na competição até o momento e o técnico tenta melhorar o desempenho defensivo.

Na defesa, o time de Porangabuçu sofreu oito gols até aqui na Série B. O Ceará vem numa sequência de cinco partidas sem derrota, sendo dois empates e três vitórias. A equipe teve a defesa vazada em duas oportunidades nos últimos quatro partidas na competição.

OLHO NO COXA

O Coritiba vai para seu quinto jogo sob comando de James Freitas, de 55 anos, técnico interino que assumiu a equipe curitibana depois da demissão de Guto Ferreira. O novo treinador tem duas vitórias, um empate e uma derrota até aqui. Antes, ele estava à frente do time sub-20 do Coxa.

O time alviverde não pode contar com Sebastián Gómez, que se juntou à seleção da Colômbia para disputar os amistosos antes da Copa América. Com isso, Vini Paulista deve ocupar a vaga, mas tendo disputa por espaço com Geovane Meurer e Fransérgio.

Um velho conhecido do torcedor cearense, Marcelo Benevenuto pode entrar como um terceiro zagueiro na equipe, fazendo trio ao lado de Maurício Antônio e Bruno Melo, outro ex-Fortaleza. Este último, chegou nesta temporada ainda no período que Guto comandou o Coritiba.

Além da ausência de Sebástian Gómez, o Coxa tem os desfalques de Arílson e Bernardo, ambos com virose, enquanto Jamerson e Robson, também estão entregues ao departamento médico.

Robson, inclusive, que passou pelo Pici, é o artilheiro do Coritiba no ano, com 11 gols marcados. Com isso, a responsa de ser o "homem-gol" fica por conta de Matheus Frizzo, que tem sete tentos assinalados em 22 partidas. Entre as opções ainda tem o experiente Leandro Damião, que tem nove jogos e dois gols pelo time coritibano.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Raí Ramos, Jonathan, Jean Irmer, David Ricardo e Paulo Victor; De Lucca, Lourenço e Aylon (Recalde); Erick Pulga e Facundo Barceló. Técnico: Vagner Mancini.

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Morelli e Vini Paulista; Lucas Ronier, Matheus Frizzo e Figueiredo; Leandro Damião (Benevenuto). Técnico: James Freitas.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X CORITIBA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 31/05/24 (sexta-feira)

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Quarto árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

Árbitro de vídeo (VAR): Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

AVAR: José Eduardo Calza (RS)