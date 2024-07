Lourenço desfalca o Ceará contra o Paysandu após terceiro cartão amarelo

Lourenço, meio-campista do Ceará, será desfalque na partida contra o Paysandu, pela Série B do Brasileirão 2024, marcada para a próxima sexta-feira (12). O jogador completou a série de três cartões amarelos no jogo contra o Santos, na última sexta (5).

Lourenço foi advertido com o cartão amarelo aos 39 minutos do segundo tempo, por, segundo a súmula, “reclamar com palavras de forma ostensiva contra a decisão da arbitragem”. Saulo Mineiro foi o outro jogador do Ceará amarelado contra o Santos.

Legenda: Lourenço durante CRB x Ceará Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Contratado no início desta temporada, Lourenço é um dos destaques do Ceará em 2024. Com a camisa do Vovô, já são 27 partidas disputadas, com quatro gols marcados e duas assistências. Ele é considerado titular absoluto no meio-campo alvinegro.

Paysandu e Ceará entram em campo na próxima sexta-feira (12), às 21h30 de Brasília, no estádio Curuzu, em Belém (PA), em partida válida pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.