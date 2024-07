Léo Condé diz que fará avaliações ao longo da semana para ajustar o Ceará

O técnico Léo Condé estreou no comando do Ceará na última sexta-feira (5), na derrota para o Santos por 1 a 0 no Castelão pela 14ª rodada da Série B. Após o revés, o técnico terá uma semana para ajustar o Vovô visando o próximo jogo, no dia 12, contra o Paysandu, na Curuzu e o seguinte, diante do Avaí, no dia 19, na Ressacada.

“São jogos com características diferentes, em Belém, é um campo mais pesado, um jogo mais brigado. No Sul, a bola fica mais rápida, normalmente nessa época do ano, a temperatura baixa. Cabe a nós, ao longo da semana, fazer as avaliações daquilo que erramos no aspecto defensivo e ofensivo e estudar o adversário”, avaliou o treinador.

Alento

Com a derrota, o Ceará é o 10º colocado da Série B com 19 pontos, 3 do G4. O treinador lamentou a derrota na estreia, mas viu bom futebol na atuação do Ceará.

“Lamentamos pelo resultado adverso, não era a maneira que gostaríamos de estrear. Mas com o alento de que em alguns momentos a equipe conseguiu apresentar um futebol convincente. Tem uma margem boa para trabalharmos. Quando vim, sabia que a tabela seria complicada. Temos dois jogos difíceis, contra Paysandu, no Norte, e contra o Avaí, em Santa Catarina”, disse ele.

Legenda: O Ceará perdeu para o Santos no Castelão, mas Léo Condé viu coisas positivas na atuação alvinegra Foto: KID JUNIOR /SVM

Série B complicada

Por fim, o treinador avaliou o trabalho que terá para que o Ceará reaja e busque o acesso.

“A competição é muito difícil e equilibrada, está muito forte. Vai ser difícil para todas as equipes. O principal de tudo, é saber daquilo que temos controle, de treinamento, mobilização de atletas e ir passo a passo, sempre buscando evolução a cada jogo. Quem conseguir ser mais consistente, mais persistente ao longo da competição, é quem vai conseguir chegar no final numa condição melhor”, finalizou.