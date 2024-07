Estreia de Léo Condé deixa claro que problema do Ceará vai além de trocar o treinador

Léo Condé fez sua estreia no comando do Ceará com derrota por 1 a 0 para o Santos, na noite desta sexta-feira (5). E logo na sua primeira partida comandando o time, ficou muito claro para o novo técnico o que qualquer pessoa que acompanha o Ceará já sabe há um bom tempo: o problema do Alvinegro não se resolve apenas trocando o treinador.

É preciso olhar para o elenco. Foi mais uma partida em que a falta de opções de qualidade ficou evidente. Até mesmo quando teve mais posse da bola, volume de jogo e finalizações que o adversário, o Ceará não tem a qualidade necessária para converter isso em gols.

Chances claras mesmo de gol foram poucas, mesmo o Santos jogando mais de 30 minutos com um a menos, depois da expulsão de Rodrigo Ferreira.

Iniciar o jogo com Rafael Ramos, Lucas Mugni e Aylon. Olhar para o banco de reservas e imaginar que jogadores como Guilherme Castilho e Janderson serão solução é contar demais com a sorte.

São jogadores mais que testados e que não agregaram praticamente nada efetivamente.

Agora, são 4 derrotas nos últimos 6 jogos.

Léo Condé terá muito trabalho pela frente. E em pouco tempo, já deu pra perceber que, se não houver uma movimentação agressiva no mercado, este elenco não brigará para subir.