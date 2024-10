Grêmio x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A dez jogos do fim do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Fortaleza se enfrentam em busca de objetivos diferentes na reta final do campeonato. O duelo ocorre nesta sexta-feira (04), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 21h45 (horário de Brasília).

Com 32 pontos na 13º colocação, o time de Renato Gaúcho quer usar o fator casa para somar pontos e ficar cada vez mais distante da zona de rebaixamento. Em situação diferente, o Leão do Pici é o 3º na tabela com 55 pontos e busca confirmar uma vaga na fase de grupos da Libertadores, além de ainda sonhar com o título.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai passar no Premiere. Já na rádio, a Verdinha transmite todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O GRÊMIO

Pressionado, Renato Gaúcho precisa de uma resposta positiva no jogo desta sexta diante do Fortaleza, mesmo sem ainda poder estar à beira do campo. Nas últimas três partidas pela Série A, o Grêmio tem uma vitória, uma derrota e um empate na última rodada contra o Botafogo, também em casa.

No gol, o argentino Marchesín foi suspenso pelo terceiro amarelo. Caíque deve ser o substituto debaixo das traves. Monsalve, expulso no último jogo, também é baixa. Por outro lado, o Tricolor gaúcho conta com os retornos de Soteldo, Pavon e Fábio.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Após duas vitórias seguidas dentro da Arena Castelão, contra Bahia e Cuiabá, o Leão volta a atuar como visitante com foco em garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Para isso, é importante melhorar o desempenho fora de casa.

A delegação tricolor chegou em Porto Alegre na última quinta-feira, onde realizou o treino de apronto antes da partida. O treinador Juan Pablo Vojvoda não pode contar com Brítez e Marinho, suspensos, mas tem os retornos de Lucero e Zé Welison.

As dúvidas ficam em relação a Moisés e Santos, que estavam se recuperando de lesões. Já Lucas Sasha, também no departamento médico, ainda não reúne condições de jogo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio: Caíque; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenilson, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite. Treinador: Renato Gaúcho.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Kuscevic, Cardona, Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA | GRÊMIO X FORTALEZA