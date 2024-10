Torcida do Sport esgota ingressos para partida contra o Ceará, pela Série B

Além do time do Sport, o Ceará terá que superar outro obstáculo na partida da próxima segunda-feira (7), às 21 horas: a torcida. Isso porque o do time pernambucano à Ilha do Retiro será com casa cheia. Estão esgotados todos os ingressos destinados à torcida mandante para o confronto direto pela Série B.

Os bilhetes foram todos esgotados com menos de 48 horas de disponibilidade. Com isso, certeza de casa cheia no jogo que marca a volta do Rubro-Negro ao seu estádio, após reforma que se iniciou em janeiro de 2024.

No período, houve troca de gramado, drenagem, troca de iluminação do campo, reforma de vestiários e rede elétrica. Com isso, o Sport vinha jogando na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

TORCIDA VISITANTE

Os ingressos para a torcida do Ceará, porém, começam a ser vendidos neste sábado, a partir de 15 horas. Os alvinegros podem adquirir o bilhete para a arquibancada do placar por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).